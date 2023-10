Erneuter Unfall: Pete Davidson erwarten keine Konsequenzen

Pete Davidson (29) muss nicht mit Konsequenzen rechnen! Vor etwa einem halben Jahr war der Comedian mit seinem Auto in ein Wohnhaus gerast, woraufhin er sich vor Gericht verantworten musste. Ende Juli stand das Urteil schließlich fest: Pete wurde zu 50 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Doch die Schlagzeilen um den Entertainer reißen nicht ab: Vor wenigen Tagen hatte Pete erneut einen Autounfall. Doch der Ex von Kim Kardashian (42) kann aufatmen: Petes Unfall wird nicht von der Polizei untersucht!

Das bestätigt jetzt ein Sprecher der zuständigen Polizeibehörde gegenüber Radar Online. Am vergangenen Samstag trat der 29-Jährige in Los Angeles auf, als Zeugen sahen, wie er gegen 22 Uhr beim Verlassen des Veranstaltungsortes mit seinem Auto eine Wand streifte. Sowohl Petes Geländewagen als auch die Wand wiesen mehrere Kratzspuren auf. Doch das Los Angeles Police Department erklärt jetzt, dass der Vorfall nicht weiter untersucht wird und Pete somit keine rechtlichen Konsequenzen erwarten. Er selbst äußerte sich bis dato noch nicht zu dem Mini-Crash.

Auch in Sachen Liebe läuft es für den TV-Star alles andere als optimal: Seit seiner Trennung von Chase Sui Wonders (27) bandelt Pete mit der Outer Banks-Darstellerin Madelyn Cline (25) an – doch die Schauspielerin will angeblich nur Spaß mit ihm. "Madelyn sieht ihre derzeitige Beziehung mit Pete nur als eine gute Zeit an und es wird nicht ihre letzte Beziehung sein. Sie denkt, dass er saukomisch und spaßig ist", verriet ein Insider gegenüber Daily Mail.

Anzeige

Getty Images Pete Davidson auf der Met Gala 2023

Anzeige

Getty Images Pete Davidson, Comedian

Anzeige

Getty Images Pete Davidson bei der Premiere von "Bupkis"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de