Herzogin Meghan hat vollends mit royalem Leben abgeschlossen

Sie lässt alles hinter sich. Seitdem Herzogin Meghan (42) und Prinz Harry (39) dem königlichen Palast den Rücken gekehrt hatten, herrscht Funkstille. Zuletzt positionierten sich die Royals deutlich, als sie weder dem Duke noch der Duchess of Sussex öffentlich zu ihrem Geburtstag gratulierten. Die Stille zwischen den beiden Lagern spricht dabei inzwischen regelrecht Bände. Ein Experte meint nun zu wissen, dass dies vor allem der Herzogin nur wenig ausmache: Meghan habe mit ihrer royalen Vergangenheit abgeschlossen.

Royal-Biograf Andrew Morton berichtet Fox News: "Meghan baut sich an der Westküste ihr eigenes Leben auf. Die königliche Familie ist in ihrem Leben weitestgehend im 'Rückspiegel'." Ihr Neustart in den USA sei nun das, auf was sich das Paar fortan konzentriere. "Ich glaube also, dass [sie] ihr eigenes Leben haben, und das haben sie jetzt im Griff", meint der Experte und fügt hinzu: "Ich habe das Gefühl, dass Meghan die Regeln und Rituale der königlichen Familie nie wirklich angenommen hat."

Es ist allerdings fraglich, ob Harry diese Ansichten seiner Frau wirklich teilt. Erst vor wenigen Tagen hatte ein Insider behauptet, dass der 39-Jährige Interesse daran haben soll, wegen Wohltätigkeitszwecken nach Großbritannien zurückzukehren. "Meghan scheint entschieden zu haben, dass sie nicht mehr zurückkommen möchte, aber Harry würde es gerne tun", hatte die Quelle gegenüber The Sunday Times gesagt.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2023

Getty Images Herzogin Meghan im September 2023

Getty Images Ein Teil der britischen Königsfamilie im Juli 2018

