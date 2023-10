Matty Healy entschuldigt sich für kontroverse Äußerungen

Matty Healy (34) gesteht seine Fehler ein. Der Sänger steht schon seit vielen Jahren mit seiner Band The 1975 auf der Bühne und ist damit weltweit erfolgreich. Immer wieder sorgt der Brite aber auch für Skandalauftritte – er trinkt auf der Bühne und haut teilweise kontroverse Aussagen raus. Das sieht er aber ein: Matty entschuldigt sich bei einem Auftritt für seine Fehltritte.

Am Montag spielte The 1975 ein Konzert in Los Angeles. Zwischen zwei Songs nahm sich Matty Zeit, seine Aussagen zu reflektieren. "Da einige meiner Handlungen einige Leute verletzt haben, entschuldige ich mich bei diesen Leuten und ich verspreche, mich in Zukunft zu bessern", fing der Musiker an. Er betonte, dass er nichts Böses im Schilde führe und nicht alles wörtlich genommen werden dürfe. Außerdem erklärte Matty, warum er manches gesagt hatte: "Ich habe auf anderen Bühnen, sei es in der Presse oder in Podcasts, übertriebene Versionen von mir selbst gezeigt, in einem oft fehlgeleiteten Versuch, die Rolle des Rockstars des 21. Jahrhunderts zu erfüllen."

In der Vergangenheit hatte Matty immer wieder kritische Sachen gesagt. So äußerte er sich etwa rassistisch über die Rapperin Ice Spice (23). Außerdem sorgte er bei einem Gig in Malaysia dafür, dass die Band des Landes verwiesen wurde. Er beschwerte sich nämlich beim Konzert über die Regierung, da sie gegen die Rechte der LGBTQI+-Community sei.

Matty Healy, The-1975-Frontmann

Matty Healy, Musiker

Matty Healy auf der Bühne im Jahr 2019

