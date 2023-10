Nach Herzstillstand: Wie geht es LeBron James Sohn Bronny?

LeBron James (38) gibt ein Gesundheitsupdate! Vor wenigen Monaten hatte der Basketball-Profi einen schweren Schicksalsschlag verkraften müssen: Sein Sohn Bronny hatte während des Basketball-Trainings einen Herzstillstand erlitten. Durch schnelles Handeln hatte das Leben des Teenagers zwar gerettet werden können, doch er hatte einige Tage in einer Klinik verbringen müssen. Nun packt Papa LeBron aus und verrät, wie es Bronny geht!

"Wenn er jetzt durch die Tür gehen würde, würden sie nicht einmal wissen, dass er das hat, was er hat, weil er sich so gut bewegt", erklärte der Sportler während einer Pressekonferenz der Los Angeles Lakers. Wegen des Vorfalls wolle LeBron die kommende Saison seinem Bronny widmen. "Wenn man sieht, was er in den letzten Monaten durchmachen musste oder durchgemacht hat, weiß man, dass es eine Menge war. Ich kann mir nur vorstellen, wie es für ihn war, denn es war eine Menge für mich, es war eine Menge für unsere Familie", gibt der 38-Jährige zu.

Inzwischen ist Bronny wieder zurück am College und hat das Training wieder aufgenommen. Sein Coach Andy Enfield erklärte vor wenigen Monaten gegenüber ESPN: "Wir müssen einfach geduldig sein und es Schritt für Schritt angehen." Der 18-Jährige sei ein hervorragender Spieler und habe vor seinem Herzstillstand sehr gut gespielt. "Wir sind alle der Meinung, dass er ein großes Potenzial in seinem Spiel hat und unserem Team helfen kann, zu gewinnen", betonte Andy.

Bronny James, Basketballspieler

Getty Images Bronny und LeBron James

Getty Images Bronny James

