Nach "Love Island"-Sieg: Erste Worte von Jenny und Luca!

Sie müssen den Sieg erst mal verdauen! Am Montagabend fand das große Finale von Love Island statt. Die Zuschauer konnten sich zwischen Laura und Leon, Evi und Leandro sowie Jenny und Luca entscheiden. Letztere konnten sich mit deutlicher Mehrheit gegen ihre Konkurrenten durchsetzen und sich das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro schnappen. Im Interview mit Promiflash blicken die beiden nun in die Zukunft: Das sind Jenny und Lucas erste Worte nach dem Sieg!

"Wir sind natürlich überglücklich, dass die Zuschauer das genau so sehen und uns haben gewinnen lassen", freut sich der Hottie im Promiflash-Interview. "Man ist noch ein bisschen nervös und aufgeregt, aber wir stoßen jetzt darauf an", fügt seine Liebste hinzu. Derzeit seien die beiden einfach nur glücklich und schmieden auch schon fleißig Zukunftspläne. "Wir wohnen zwei Stunden entfernt voneinander und wir gucken erst mal, was uns draußen erwartet und dann werden wir sehen, wo wir hingehen", fasst Luca zusammen.

Schon während der Kuppelshow machte der Schwabe Nägel mit Köpfen und fragte seine Auserwählte kurzerhand bei einem romantischen Date, ob sie seine Freundin sein möchte. Jenny freute sich natürlich über Lucas kleine Liebeserklärung und willigte ein. Seitdem geht das Paar offiziell gemeinsam durchs Leben.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Jenny und Luca bei "Love Island" 2023

Anzeige

RTLZWEI Luca und Jenny bei "Love Island" 2023

Anzeige

RTL II Jenny und Luca bei "Love Island" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de