Ohne Baby Bambi: Molly-Mae Hague hatte Nervenzusammenbruch

Sie scheint große Sorgen zu haben. Molly-Mae Hague (24) und Tommy Fury sind seit Januar Eltern einer Tochter. Die Kleine trägt den außergewöhnlichen Namen Bambi. Gemeinsam bewohnt die junge Familie ein Haus im britischen Cheshire – und aus diesem Zuhause ist der Sportler vor knapp zwei Monaten vorübergehend ausgezogen. Grund dafür: Er musste sich auf einen Boxkampf vorbereiten und wurde durch seine Tochter zu sehr abgelenkt. Auch Molly musste zuletzt für eine Geschäftsreise ihr Baby verlassen – und das zerrte an ihren Nerven.

"Ich habe mit Tommy telefoniert und über Bambi geredet und ich habe mich einfach nur aufgeregt. Dann hatte ich das Gefühl, dass plötzlich alles über mich hereinbrach. Kurz bevor wir ausgingen, hatte ich einen kleinen Nervenzusammenbruch", gesteht die Blondine in einem neuen YouTube-Video. Sogar ein paar Tränen seien geflossen. "Vielleicht liegt es an allem, dem Jetlag und dem miserablen Essen und daran, dass ich Bambi so sehr vermisse und versuche, nicht zu viel daran zu denken. Und in dem Moment, in dem man das tut und einfach aufhört, trifft einen alles", führt Molly weiter aus.

Molly machte bereits kurz zuvor ein emotionales Geständnis. In den Monaten nach der Geburt bekam sie viele gemeine Nachrichten zu ihrem After-Baby-Body, was ihr sehr zusetze: "Ich fühle mich ein bisschen beschissen, weil ich in letzter Zeit versucht habe, mich mehr anzustrengen", verriet die Influencerin.

