"Temptation Island"-Denise verbietet Lorik, allein zu feiern

Denise Hersing (27) und Lorik Bunjaku (27) hatten keinen leichten Start in ihre Beziehung. Sie hatten Vertrauensprobleme, brachen den Kontakt ab, fanden bei Ex on the Beach aber wieder zusammen. Ihre Liebe stellen sie nun bei Temptation Island V.I.P. auf die Probe, um wirklich sicherzugehen, dass sie füreinander bestimmt sind. In der Show wird deutlich: Denise hat nicht nur im Format, sondern auch abseits der Kameras strenge Regeln für Lorik!

In der ersten Folge des TV-Treuetests spricht das Paar ganz offen darüber, wie seine Beziehung abläuft. Denise bekomme oftmals Nachrichten von Fans, die ihr erzählen, was Lorik beim Feiern so macht. "Wir haben dann beschlossen, dass Lorik nicht mehr allein feiern geht", erklärt die Blondine. Ihr Freund kann darüber nur lachen: "Nicht wir haben beschlossen." Offenbar war es keine gemeinsame Entscheidung.

Denise hatte einfach genug von den Berichterstattungen: "Ich habe dann gesagt, habe ich absolut keinen Bock drauf." Was genau Denise an Loriks Wochenendplanung stört, verrät sie einem der Verführer in der Villa: "Er ist noch sehr jung im Kopf. Dieses exzessive Feiern, jedes Wochenende. [...] Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin der Mann bei uns." Anscheinend wünscht sich Denise reiferes Verhalten. Ob er genau das bei "Temptation Island V.I.P." zeigen wird?

Instagram / denise.hersing Denise Hersing, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / denise.hersing Denise Hersing und Lorik Bunjaku, Reality-TV-Darsteller

Instagram / denise.hersing Denise Hersing, Reality-TV-Darstellerin

