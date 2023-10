Wieso ließ "Are You The One?"-Sandra bei Paco nicht locker?

Sandra Sicora (31) hat eine simple Erklärung. In der diesjährigen Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love hat es Paco Herb der Influencerin besonders angetan. Obwohl der Love Island-Hottie ihr bereit klargemacht hat, dass er keine Zukunft für die beiden sieht, lässt die Ex von Tommy Pedroni nicht locker. Die Fans sind davon ziemlich genervt – doch Sandra erklärt Promiflash, wieso sie es immer wieder bei Paco versucht hat!

"Wenn dir von Anfang an nur eine Person gefällt, dann kämpfst du meiner Meinung nach", findet die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin. Paco habe lediglich gesagt, dass die beiden kein Perfect Match seien und er nichts Festes wolle. "Für mich ist das perfekt, da ich auch nur meinen Spaß wollte", stellt Sandra gegenüber Promiflash klar. Sie habe sich ablenken und flirten wollen, da die Trennung von Tommy sehr schwer für sie gewesen sei.

Doch damit nicht genug – in ihrer Instagram-Story stellt sie zudem klar, dass Pacos Entscheidung nicht bedeute, dass er ihr keine Anzeichen gegeben habe, "dass er mich toll findet, beziehungsweise gerne seine Zunge in meinen Hals steckt und gerne von mir gekrault wird." In der Matching Night sei der Blondschopf nicht von Sandra selbst genervt gewesen, sondern von dem Thema "Paco und Sandra als Perfect Match."

