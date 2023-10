Offenes Casting: Der Dreh für die neue GNTM-Staffel geht los

Es geht in eine neue Runde. Germany's Next Topmodel zählt zu den erfolgreichsten Formaten im deutschen TV. Bereits seit 18 Staffeln läuft die Castingshow unter der Moderation von Heidi Klum (50). Diese machte sich in den vergangenen Jahrzehnten einen Namen in den USA, dennoch scheint GNTM weiterhin eine hohe Priorität im Leben der Modelmama zu haben. Denn auch in diesem Jahr sucht die Beauty wieder nach Nachwuchsmodels. Auf Social Media gibt Heidi den Startschuss für die neue GNTM-Staffel.

"GNTM Staffel 19. Tag eins", schreibt Heidi in einem Instagram-Beitrag. Dieser zeigt ein Video, in dem sie freudestrahlend mit einer Filmklappe auf die Kamera zuläuft. Ihrem Supermodel-Dasein macht die 50-Jährige im schimmernden blauen Hosenanzug da alle Ehre. "Los geht's!", ruft die Blondine dann noch zuletzt in die Kamera und macht damit den Drehstart der neuen Staffel der Erfolgsshow öffentlich. Nachdem die offenen Castings am gestrigen Sonntag bereits ihr Comeback gefeiert hatten, gehen diese heute in der Hauptstadt in eine zweite Runde. "Ich bin gespannt, wer heute alles kommt", sagt Heidi in einem aktuellen Posting.

Während der ehemalige Victoria's Secret-Engel nun wieder berufliche Schlagzeilen macht, hatte sie zuletzt mit privaten Aufnahmen im Netz für Aufmerksamkeit gesorgt. Via Instagram hatte Heidi ein Video geteilt, welches sie mitunter beim Duschen gezeigt hatte. Auch einen seitlichen Blick auf ihre Brust hatte sie ihren Followern gewährt.

ProSieben / Sven Doornkaat Heidi Klum und Stefanie Giesinger bei "Germany's next Topmodel" 2023

Getty Images Heidi Klum, Model und Moderatorin

Instagram / heidiklum Heidi Klum unter der Dusche

