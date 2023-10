Frank Rosin ist zurück: "The Taste" startet in zwölfte Runde

Es werden wieder die Löffel geschwungen! Bereits seit 2013 flimmert die beliebte Kochshow The Taste über die Bildschirme, bei der das gesamte Geschmackserlebnis auf nur einen kleinen Löffel gepackt werden muss. Die letzte Staffel lief erst diesen Sommer – erstmals war als Coach Nelson Müller (44) dabei. Er hatte nach zehn Staffeln Frank Rosin (57) ersetzt. Nun steht der Start der zwölften Staffel fest und Frank ist überraschend wieder dabei!

Wie Sat.1 in einer Pressemitteilung veröffentlicht, werden wie gewohnt Tim Raue (49), Alexander Herrmann (52) und Alex Kumptner (40) die Löffel der Hobbyköche bewerten – und als vierter Starkoch ist Frank zurück. "The Bitch is back", freut er sich über seine Rückkehr. Und auch die anderen Coaches sind trotz der Konkurrenz froh über sein Comeback. "Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Satz mal sage, aber ich habe Frank vermisst", erklärt Alexander und Alex ergänzt: "Rose gehört zum Dream-Team, Rose gehört zu 'The Taste'."

Sobald die Staffel startet, wird es bei den ehrgeizigen Küchenchefs aber sicher wieder vorbei sein mit der Freundschaft – immerhin möchte jeder die besten Talente für sein Team ergattern. Ab Mittwoch, dem 25. Oktober, um 20:15 Uhr können die Fans den Kochkampf dann bei Sat.1 verfolgen. Moderiert wird die Show wie gewohnt von Angelina Kirsch (35).

SAT.1 / Benjamin Kis Frank Rosin, Coach bei "The Taste"

SAT.1 / Benjamin Kis Frank Rosin, Alexander Kumptner, Tim Raue und Alexander Herrmann, "The Taste"-Coaches

Getty Images Frank Rosin bei der 1Live Krone 2015

