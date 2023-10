Miri crashte ihr Couple: "Love Island"-Vani ahnte es schon!

Sie hatte es bereits im Gefühl! Nach turbulenten Wochen voller Drama, Liebe und der ein oder anderen Träne wurden am Montagabend die Sieger von Love Island gekrönt. Hannes und Miri waren nur wenige Augenblicke in der Villa vercoupelt und hatten den Einzug in das Finale nur knapp verpasst. Zuvor hatte der Womanizer ein Paar mit der Granate Vani (24) gebildet. Promiflash hat nun bei ihr nachgefragt: Wie steht sie zu Miris Couple-Crash?

Im exklusiven Promiflash-Interview verrät die schöne Blondine nun, wie es ihr mit dem Couple-Crash erging. "Ich habe mich den ganzen Tag darauf eingestellt. Ich wusste, dass sie ihn wählt, weil wen hätte sie sonst wählen sollen?", erklärt sie und fügt hinzu: "Hannes und ich sind Freunde, von daher ist alles gut." Vani dachte sogar, dass die beiden länger in der Villa bleiben und es als Paar ins Finale schaffen.

Und wäre es eine Option für sie gewesen, mit Deniz ein Couple einzugehen, um sich zu sichern? Auch darauf findet die Beauty eine klare Antwort. "Weder er noch ich sind so richtig angekommen. Wir haben uns auch nie unterhalten, von daher alles gut. Er war leider nicht so präsent", macht Vani deutlich gegenüber Promiflash.

Anzeige

RTL II Miri und Hannes bei "Love Island" 2023

Anzeige

Instagram / vanessawende Vani, "Love Island"-Kandidatin 2023

Anzeige

RTL II Deniz bei "Love Island" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de