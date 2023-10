"Love Island"-Sieger Jenny und Luca wollen zusammenziehen

Sie malen sich eine gemeinsame Zukunft aus! Bei Love Island lernten sich Jenny und Luca kennen und lieben. Seit der ersten Woche bildeten die beiden in der Datingshow ein Couple und näherten sich immer weiter an. Am Ende schafften es die Turteltauben sogar bis ins Finale, das sie letztendlich auch für sich entscheiden konnten. Die beiden verlassen die Kuppelshow als Paar und möchten auch das echte Leben gemeinsam bestreiten. Jenny und Luca wollen jetzt sogar zusammenziehen!

"Wir wohnen ja zwei Stunden entfernt voneinander und wir gucken jetzt erst mal, was uns draußen erwartet und dann werden wir sehen, wo wir hingehen", plaudert der 27-Jährige gegenüber Promiflash aus. "In irgendeine Stadt wollen wir auf jeden Fall zusammen ziehen", schwärmt Jenny weiter. "Wir schauen, wo es uns am besten gefällt, wo wir dann zusammen hinziehen", erzählt die Blondine.

Immerhin sind die beiden seit der Sendung ein offizielles Paar. Bei einem romantischen Date fragte der Hottie kurzerhand seine Liebste, ob sie seine Freundin sein wolle. Jenny konnte ihr Glück kaum fassen und war ganz hin und weg von der Frage ihres Couples.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

Instagram / luuqa Luca, "Love Island"-Gewinner

Instagram / _jenny_2000_ Jenny, "Love Island"-Kandidatin

RTLZWEI Luca und Jenny bei "Love Island" 2023

