"Next step": Fynn Lukas und Jennifer Saro ziehen zusammen!

Jennifer Saro und Fynn Lukas Kunz (26) wagen den nächsten Schritt! Im Rahmen der diesjährigen Staffel von Die Bachelorette lernten sich die beiden kennen und lieben. Ihre Zuneigung für einander reichte sogar so weit, dass die Beauty dem Realitystar im großen Finale die allerletzte Rose überreichte. Noch immer sind die zwei TV-Bekanntheiten ein glückliches Paar. Nun ziehen Jennifer und Fynn sogar zusammen!

Die freudigen Nachrichten verkündet das Paar mit einem zuckersüßen Clip auf Instagram mit der Unterschrift: "Next step". In dem Video ist zu sehen, wie der 26-Jährige einige Umzugskartons schleppt. In weiteren Szenen turtelt er gemeinsam mit seiner Liebsten total verliebt und blendet eine Nachricht der Influencerin ein, in der steht: "Wir freuen uns auf dich". Zum Schluss machen es sich die beiden Turteltauben gemeinsam auf dem Sofa bequem und genießen ihr gemeinsames Liebesglück in den eigenen vier Wänden. "Ich kann's kaum erwarten, jeden Morgen neben dir aufzuwachen", freut sich die einstige Bachelorette zudem auf einem Zettel für ihren Liebsten, den Fynn nun stolz in seiner Story zeigt.

Insbesondere Jennifers Selbstvertrauen hat es Fynn angetan. "Jenny ist sehr selbstbewusst, sie ist kein Mäuschen", erklärte der 26-Jährige im Interview mit Promiflash. Auch die Einfühlsamkeit der Beauty und dass beide denselben Humor haben, schätze er an der Beziehung. Jenny dagegen liebe Fynns Empathie. "Es läuft einfach gut", schwärmte sie.

Die Bachelorette, RTL Fynn Lukas Kunz und Jennifer Saro

Die Bachelorette, RTL Jennifer Saro und Fynn Lukas Kunz beim Dreamdate

Die Bachelorette, RTL Fynn Lukas Kunz und Jennifer Saro am nächsten Morgen

