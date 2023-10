Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham verärgern mit Fummel-Fotos

So war das sicherlich nicht gedacht. Im Oktober 2019 hatten Nicola (28) und Brooklyn Peltz-Beckham (24) ihre Liebe publik gemacht. Es folgte die Verlobung und schließlich die Traumhochzeit im Jahr 2022. Seither teilen die beiden ihr persönliches Glück regelmäßig mit ihrer Community in den sozialen Medien. Doch das scheint zuletzt viele ihrer Fans ordentlich verwirrt zu haben. Ein Turtel-Foto von Nicola und Brooklyn sorgt jetzt für jede Menge Gesprächsstoff.

"Letzte Nacht war unglaublich, herzlichen Glückwunsch, David Beckham (48)", schreibt die Schauspielerin zu einem Instagram-Post und gratuliert damit ihrem Schwiegervater zu seiner neuen Doku "Beckham". In mehreren Schnappschüssen befummeln sich Nicola und Brooklyn in einem Hotelzimmer – erst auf dem vierten Bild taucht ein Premierenfoto von David auf. Die Bilderreihe wirkt für viele Follower unpassend. "Sehr seltsame Fotos, um deinem Schwiegervater zu gratulieren" und "Entfolgt. Sorry, super seltsam" sind nur einige der kritischen Kommentare unter dem Beitrag.

Jedoch hatte Nicola bereits mit den Fotos direkt vom roten Teppich der Premiere für Aufsehen gesorgt. Einige Fans hatten sich deutlich verärgert über die Outfit-Wahl der 28-Jährigen gezeigt. "Sie hat so getan, als wäre sie der Star des Films", hatte eine Userin ihr auffällig rotes Lederkleid kommentiert.

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham im Oktober 2023

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, 2023

Getty Images David und Victoria Beckham mit ihren Kindern bei der Doku-Premiere im Oktober 2023

