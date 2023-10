Cheyenne Ochsenknecht macht sich nichts aus Hate-Nachrichten

Cheyenne Ochsenknecht (23) kann drüberstehen! Als Influencerin erfreut sie sich großer Beliebtheit. Ihren Fans gibt sie viele Einblicke in ihr Familienleben als zweifache Mutter. Doch nicht all ihre Follower scheinen gut auf die Tochter von Uwe Ochsenknecht (67) zu sprechen sein. In der Vergangenheit musste sie sich mehrmals gegen unschöne Kommentare wehren. So auch jetzt – doch Cheyenne nimmt es sehr gelassen.

In ihrer Instagram-Story teilte die 23-Jährige boshafte Nachrichten, die ihr einige User zusenden. "Krass, wie Frauen heutzutage immer noch auf andere Frauen neidisch sind", lautete Cheyennes Antwort darauf. Die Blondine nahm es nicht allzu ernst und reagierte stattdessen mit Humor auf den Hate: "Wie viel Zeit sie sich nimmt, um sich mit meinem Leben zu beschäftigen. Egal, je öfter sie meine Story schaut, desto mehr Views heißt mehr Geld für mich."

In ihrer Show Diese Ochsenknechts plauderte Cheyenne über ihren Verdienst als Content Creatorin. Die genaue Summe wollte sie nicht verraten, doch ein paar Informationen wollte sie loswerden. "Es reicht auf jeden Fall, muss nichts anderes machen. Ein paar Taschen sind schon drin im Monat, wenn ich möchte", machte Cheyenne klar.

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits mit Mavie im Oktober 2021

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht, Influencerin

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht im Juli 2023

