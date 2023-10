Fiel Yannick und Mimi "Temptation Island"-Abschied leicht?

Der Abschied ist den beiden wohl leicht gefallen! In der ersten Folge von Temptation Island V.I.P. mussten sich die prominenten Paare für zwei Wochen voneinander trennen: Während Denise Hersing (27) beim Abschied von Lorik Bunjaku (27) sogar weinte, waren Michelle Gwozdz (29) und Yannick Syperek total entspannt. Promiflash wollte daher von den beiden wissen: Warum war ihr Abschied so kalt?

"Für mich waren zu dem Zeitpunkt zwei Wochen eine kurze Zeit und jetzt nicht unbedingt Grund, in Tränen auszubrechen", erklärt Mimi im Promiflash-Interview. Sie habe Yannick einfach eine coole Zeit gewünscht und ihn mit einem Kuss verabschiedet. "Weil man einander ja eigentlich vertraut, geht man nicht davon aus, dass der Partner sich direkt auf die Verführerinnen stürzt", führt die einstige Bachelor-Kandidatin aus.

Auch Yannick ging total relaxt an die Sache ran. "Der Abschied fiel entspannter als erwartet, da wir uns die Stunden zuvor die Angst genommen hatten. Die Zuversicht, sich in zwei Wochen wiederzusehen, war zu dem Zeitpunkt sehr stark", betont der Bachelor in Paradise-Star gegenüber Promiflash.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 3. Oktober bei RTL+.

Instagram / mimi.gwo Yannick Syperek und Mimi Gwozdz

RTL / René Lohse Mimi Gwozdz, "Temptation Island V.I.P."-Kandidatin

RTL / René Lohse Yannick Syperek, "Temptation Island V.I.P."-Kandidat

