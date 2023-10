Nach acht Stunden: Sophie Turner verlässt Gerichtssaal!

Das war ein langer Tag! Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass sich Joe Jonas (34) und Sophie Turner (27) nach vier gemeinsamen Ehejahren scheiden lassen. In einem Statement erklärten der Sänger und die Schauspielerin, dass sie ein freundschaftliches Verhältnis pflegen wollen – doch dann kam die Schlammschlacht. Hauptthema der Streitigkeiten ist das Sorgerecht für die zwei gemeinsamen Kinder. Den ersten Tag der Gerichtsverhandlung verlässt Sophie nun nach acht Stunden.

Es hat den ganzen Tag gedauert. Am Mittwoch fand der erste von insgesamt vier Verhandlungstagen in New York statt. Wie Page Six berichtet, wurde die "Game of Thrones"-Darstellerin dabei fotografiert, wie sie gegen 18 Uhr das Gebäude verließ. Dabei trug sie einen grünen Pullover und eine Jeans. Auf den Aufnahmen macht sie einen zufriedenen Eindruck. Ob der erste Verhandlungstag etwa zugunsten der Schauspielerin ausgefallen ist? Joe wurde nicht gesehen.

Der Musiker soll großes Interesse haben, sich im Guten von seiner Noch-Ehefrau scheiden zu lassen. "Joe ist fest entschlossen, es mit Sophie in der Mediation zu schaffen und will sich nicht streiten – solange sie eine faire Einigung über die Kinder erzielen können", verrät ein Insider gegenüber Page Six.

