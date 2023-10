Joe Jonas will eine "faire Einigung" mit Ex Sophie Turner!

Nimmt das Scheidungsdrama noch eine positive Wendung? Vor wenigen Wochen bestätigten Joe Jonas (34) und Sophie Turner (27) das, was seit einiger Zeit nur ein Gerücht war: Das Paar lässt sich nach vier Jahren Ehe scheiden. Seitdem liefern sich die beiden eine ganz schöne Trennungsschlacht. Doch offensichtlich soll damit bald Schluss sein: Joe möchte mit Sophie nun alles ganz friedlich klären!

Seit Mittwoch kommt das Ex-Paar zu einer viertägigen Mediation zusammen, bei der die beiden eine Scheidungsvereinbarung verhandeln. So wollen sie unter anderem offene Fragen zum Sorgerecht ihrer zwei Töchter klären. Vor allem der Jonas Brothers-Star hofft wohl auf ein friedliches Zusammenkommen. "Joe ist fest entschlossen, es mit Sophie in der Mediation zu schaffen und will sich nicht streiten – solange sie eine faire Einigung über die Kinder erzielen können", verrät ein Insider gegenüber Page Six.

Zuletzt wurde der Sänger von der Schauspielerin beschuldigt, ihr die Kinder vorzuenthalten. So reichte die Game of Thrones-Beauty vor Kurzem Klage gegen ihren Ex ein, um "die sofortige Rückgabe der unrechtmäßig entzogenen oder unrechtmäßig zurückgehaltenen Kinder" zu erwirken.

Anzeige

Instagram / sophiet Sophie Turner und Joe Jonas im August 2023

Anzeige

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im März 2022

Anzeige

OLIVIER BORDE / BESTIMAGE / ActionPress Joe Jonas und Sophie Turner beim Louis Vuitton Parfum Dinner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de