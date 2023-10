Ohne Baby unterwegs: Sharna Burgess hat große Schuldgefühle

Sharna Burgess (38) kommt sich vor wie eine schlechte Mutter. Im Juni 2022 hatte die Tänzerin ihr erstes Kind auf der Welt begrüßt: Gemeinsam mit ihrem Verlobten Brian Austin Green (50) hatte sie sich über die Geburt des kleinen Zane gefreut. Der Junge ist der ganze Stolz seiner Eltern – und sie denken auch schon über weiteren Nachwuchs nach. Jetzt ist Sharna das erste Mal ohne ihr Baby unterwegs – und fühlt sich dabei sehr schlecht...

In ihrer Instagram-Story teilte sie ein Foto vom Flughafen. "Neue emotionale Erfahrung aktiviert. Ich bin auf dem Weg nach Cabo für einen Mädelstrip, der schon seit über einem Jahr geplant ist. Das Timing ist beschissen", gesteht Sharna dazu. Sie wisse zwar, dass ihr Sohn auch ohne sie auskomme, doch die "Schuldgefühle der Mutter, weil sie wegfährt, sind unglaublich." Die Dancing with the Stars-Bekanntheit habe den Urlaub wegen ihres schlechten Gewissens sogar schon absagen wollen, sich dann aber darauf besonnen, dass ihr die Auszeit guttun werde.

Sicherheit gebe Sharna das Gefühl, sich immer auf ihren Liebsten verlassen zu können. "Ich habe so ein Glück, dass ich einen Mann habe, der mich unterstützt und sieht und dem ich voll und ganz vertraue, weil ich weiß, dass das Haus, die Kinder und das Leben ganz normal weiterlaufen, auch wenn ich weg bin", schwärmt sie von Brian. Jetzt wolle die Vollblutmama sich darauf fokussieren, Spaß mit ihren Freundinnen zu haben.

Instagram / sharnaburgess Sharna Burgess und ihr Sohn Zane, Mai 2023

Getty Images Sharna Burgess und Brian Austin Green im März 2023

Instagram / sharnaburgess Brian Austin Green mit seinem Sohn Zane im Dezember 2022

