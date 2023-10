Vierte Schwangerschaft: Miranda Kerr zeigt ihren Babybauch!

Miranda Kerr (40) teilt ihr Glück mit der ganzen Welt! Der ehemalige Victoria's Secret-Engel machte vor ein paar Wochen eine wunderbare Neuigkeit aus seinem Privatleben publik: Das australische Model wird zum vierten Mal Mutter. Mit ihrem Ex Orlando Bloom (46) hat die Laufstegschönheit bereits einen Sohn – und mit ihrem jetzigen Mann Evan Spiegel (33) wird es nun das dritte Kind. Jetzt präsentiert Miranda total stolz ihren Babybauch!

Auf diesem neuen Schnappschuss, den die 40-Jährige jetzt auf Instagram veröffentlicht, posiert sie beim Wandern in den Canyons – und dabei sticht besonders ein Detail ins Auge: Miranda stellt ihre wachsende Babykugel in einem hautengen Oberteil zur Schau. "Wochenendabenteuer mit meinem liebsten Reisepartner", schwärmt die Vierfach-Mama in spe nach der Wanderung mit ihrem Mann Evan in der Bildbeschreibung.

Zuletzt gab Miranda bereits einen kleinen Einblick in ihre vierte Schwangerschaft – sie sprach total offen über ihre Gelüste. In einem Interview mit Daily Telegraph plauderte sie aus: Im Moment habe sie "ein großes Verlangen nach Zitrusfrüchten, Grapefruit und Wasser mit Zitrone."

Instagram / mirandakerr Miranda Kerr und Evan Spiegel, Oktober 2023

Getty Images Miranda Kerr im Mai 2023 in Los Angeles

Getty Images Miranda Kerr, Model

