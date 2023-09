Das sind die Schwangerschaftsgelüste von Model Miranda Kerr!

Sie lässt ihre Fans an ihrer Schwangerschaft teilhaben! Miranda Kerr (40) erfreute ihre Fans kürzlich mit süßen Baby-News: Das Model ist zum vierten Mal schwanger! Mit ihrem Ex Orlando Bloom (46) hat die Laufstegschönheit bereits ein Kind, um das sie sich zusammen kümmern. Mit ihrem Ehemann Evan Spiegel (33) erwartet sie nun den dritten gemeinsamen Nachwuchs. Jetzt verrät Miranda, welche Schwangerschaftsgelüste sie hat!

Gegenüber Daily Telegraph plaudert das Model aus, dass sie "ein großes Verlangen nach Zitrusfrüchten, Grapefruit und Wasser mit Zitrone" habe. Da sie jedoch bei jeder ihrer Schwangerschaften andere Gelüste gehabt hat, zieht die Vierfach-Mama eine Bilanz: "Bei einem der Jungs hatte ich Lust auf Äpfel, bei einem anderen auf Frozen Yoghurt – und jetzt habe ich Lust auf Orangen. Bei einem anderen habe ich gesagt: 'Bitte gib mir einen Burger.'"

Dafür, dass sie mit 40 Jahren nochmal Mama von einem vierten Kind wird, ist die Beauty sehr dankbar und bezeichnet die Schwangerschaft als eine wundervolle Zeit in ihrem Leben. Bereits in einem früheren Interview hatten Miranda und Evan angekündigt, ihre Familie eventuell noch mal vergrößern zu wollen: "Ich habe das Gefühl, dass ich offen bin, also werden wir sehen, was Gott entscheidet", gab Miranda damals ehrlich zu.

