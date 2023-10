Das Sommerhaus kann jetzt für einen Urlaub gemietet werden!

Derzeit treiben noch die Promis ihr Unwesen im Sommerhaus der Stars! Aktuell flimmert die beliebte Realityshow über die Bildschirme in ganz Deutschland. Dass dort immer mal wieder der Haussegen schief hängt und es zu hitzigen Diskussionen bei den Bewohnern kommt, ist an der Tagesordnung. Doch was passiert mit dem sonst so idyllischen Haus, wenn mal kein Kamerateam vor Ort ist? Tatsächlich kann das Sommerhaus zum Urlaubmachen gemietet werden!

Nun kann jeder auf den Spuren der Stars wandeln! Booking.com bietet das berühmt-berüchtigte Sommerhaus jetzt nämlich in seinem Programm an. Dabei kann zwischen verschiedenen Zimmerkategorien gewählt werden – sogar ein kontinentales Frühstück wird angeboten. "Nach einem Tag beim Wandern, Fischen oder Fahrradfahren können die Gäste sich im Garten oder dem geteilten Wohnbereich entspannen", heißt es auf der Webseite.

Ob das einige Gäste abschrecken könnte? Schließlich verrieten Claudia Obert (62) und ihr Partner Max Suhr (25) nun, dass sie Sex im Sommerhaus gehabt hatten! "Unseren Geschlechtsverkehr hat auch niemand mitbekommen, also denke ich, dass die anderen auch welchen hatten", plauderte der Realitystar im "Aftershow – der Reality-TV-Podcast" aus. Den Ort habe sie aber dann doch für sich behalten wollen.

Die "Das Sommerhaus der Stars"-Paare 2023

Can Kaplan und Walentina Doronina im "Sommerhaus der Stars" 2023

Max Suhr und Claudia Obert im "Sommerhaus der Stars"

