Eric Sindermann kassiert Vertragsstrafe wegen TV-Fail!

Jetzt muss er die Konsequenzen tragen! Eric Sindermann (35) wird im November beim Fame Fighting von Eugen Lopez in den Ring steigen. Derzeit ist der selbst ernannte Modekönig von Deutschland aber auch bei der zweiten B:REAL – Echte Promis, echtes Leben-Staffel zu sehen. Dort passierte ihm aber ein kleines Missgeschick: Versehentlich verriet er noch vor der offiziellen Bekanntgabe seines Gegners, dass er gegen Mike Heiter (31) kämpfen wird. Dafür bekommt Eric jetzt eine Vertragsstrafe.

"Mein Kampf stand ja beim Fame Fighting in den letzten Tagen so ein bisschen auf der Kippe. Hatte folgenden Grund [...] Ich habe leider bei 'B:REAL' eine Sache gedroppt, die ich nicht hätte droppen sollen", erzählt der ehemalige Handballer in einem Statement-Video auf Instagram. Die Konsequenz: "Dementsprechend hab ich eine Vertragsstrafe bekommen. Es stand auch alles auf der Kippe. Ich kann überhaupt froh sein, dass ich jetzt noch kämpfen darf."

Die Geldstrafe wird er also hinnehmen und sein Ziel weiter verfolgen. "Ich hab einfach nur Bock, Mike die Fresse zu polieren, alles andere ist mir scheiß egal", schießt er gegen seinen Kontrahenten. Mittlerweile gab auch schon das Format den Kampf auf Instagram bekannt: "Modedesigner gegen selbst ernannten Modekönig, beide Ex-Sommerhaus-Kandidaten haben sich noch vieles zu sagen und wir warten gespannt!"

RTL II Eric Sindermann bei "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben"

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, Reality-TV-Star

