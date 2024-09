Eric Sindermann will bei "Exatlon" richtige Freunde finden

Sportfans aufgepasst: In wenigen Tagen startet auf Sport1 die neue Realityshow "Exatlon". In dieser treten 20 Teilnehmer in herausfordernden sportlichen Wettkämpfen gegeneinander an. Auch der selbst ernannte Modekönig Eric Sindermann (36) ist mit dabei und will sich gegen seine Mitstreiter beweisen, wie er im Promiflash-Interview verrät. Seine Gewinnchance rechnet sich der Realitystar aufgrund der starken Konkurrenz jedoch eher gering aus, weshalb er in der Sendung offenbar einen anderen Plan verfolgt. "Mein Ziel ist es [...] am Ende des Tages auch ein bis zwei Freunde zu gewinnen – auch für das weitere Leben – das wäre auch für mich ein Ziel", gesteht der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandiat.

Gegenüber Promiflash erklärt der 36-Jährige, dass er es als Realitystar nicht immer leicht hat, wahre Freunde zu finden. "Viele Leute wenden sich ab. Umso erfolgreicher und bekannter du wirst umso mehr Leute gehen", reflektiert der Berliner emotional. Das wolle er nun bei "Exatlon" ändern: "Mein Ziel ist diesmal auch, vielleicht Freunde kennenzulernen. Mit solchen Absichten bin ich sonst noch nie in eine Show gegangen. Sportler sind einfach etwas anderes als Realitystars und deswegen mag ich Sportler."

Neben Eric nehmen noch weitere Reality-TV-Bekanntheiten an der Sport-Show teil. Mit dabei ist unter anderem der ehemalige Bachelor Andrej Mangold (37). Der einstige Rosenkavalier feiert mit seiner Teilnahme an "Exatlon" sogar sein Comeback ins TV. "Es ist ein brutal herausforderndes Sport-Format und genau das Richtige für mich als Leistungs- und Ex-Profisportler", schwärmte er vor wenigen Tagen im Gespräch mit Bild. Auch die ehemalige The 50-Kandidatin Carina Spack (28) sowie die DSDS-Bekanntheit Aneta Sablik (35) sind mit von der Partie und stellen sich der sportlichen Herausforderung.

Instagram / dr.sindsen Luca Kruger, Eric Sindermann und Markus Ertelt im September 2024

Getty Images TV-Bekanntheit Andrej Mangold

