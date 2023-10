Gerda Lewis schwärmt erstmals in einem Interview von Jannik

Gerda Lewis (30) macht wohl keinen Hehl mehr daraus. Die ehemalige Die Bachelorette und Jannik Kontalis lockten in den vergangenen Wochen ihre Fans auf die Fährte, dass sie miteinander anbandeln: So teilten sie oft ähnliche Beiträge. Die Influencerin gab auch bereits zu, den Make Love, Fake Love-Star zu daten – darüber, ob sie mittlerweile schon ein Paar sind, schweigen die beiden jedoch immer noch. Damit könnte aber vielleicht schon bald Schluss sein, denn: In einem Interview kommt Gerda nicht mehr aus dem Schwärmen von Jannik heraus!

Im Gespräch mit RTL erklärt die einstige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin, dass sie momentan ihre Zweisamkeit mit dem Hottie genieße und alles erst einmal privat halten wolle. "Wenn es so weit ist und sich das für uns richtig anfühlt, uns irgendwo öffentlich zu zeigen, dann kann man das machen", erklärt die 30-Jährige und stellt klar: "Aber ich möchte das momentan nicht so in die Öffentlichkeit ziehen oder so vor die Kamera halten, sondern einfach das private Glück genießen." Auch wenn sie nicht explizit sagt, dass sie und der Ex von Yeliz Koc (29) in einer Beziehung sind, deutet sie mit diesen Worten stark darauf hin.

Auch Jannik scheint oft von seiner Gerda zu schwärmen. So hatte der Realitystar in seiner Instagram-Story die Frage eines Fans beantwortet, ob er zurzeit glücklich sei: "Ja, zurzeit wirklich sehr – die richtige Person an deiner Seite kann einiges ändern." Vor allem die Fürsorglichkeit seiner Liebsten wisse er sehr zu schätzen. "Wir sind einfach ein gutes Team und machen so oft echt coole Sachen zusammen", hatte er verraten.

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, September 2023

Anzeige

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis im September 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de