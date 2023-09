"Gutes Team": Macht Gerda Lewis Jannik Kontalis so happy?

Jannik Kontalis heizt die Gerüchteküche weiter an! Der Make Love, Fake Love-Star wurde in den vergangenen Wochen immer wieder mit Gerda Lewis (30) in Verbindung gebracht – so teilen sie oft ähnliche Beiträge im Netz. Die einstige Bachelorette gab auch bereits zu, dass sie und der Ex von Yeliz Koc (29) sich daten, von einer Beziehung sprach sie allerdings noch nicht. Doch Jannik wirft nun mit seinen Worten erneut die Frage auf, ob er und Gerda nicht schon längst ein Paar sind.

In seiner Instagram-Story startet der Hottie eine Fragerunde. In diesem Rahmen will ein Fan wissen, ob er glücklich sei. "Ja, zurzeit wirklich sehr – die richtige Person an deiner Seite kann einiges ändern", antwortet er darauf. So schätze er an dem Menschen sehr, dass er so selbstlos und fürsorglich sei. "Das sind wirklich Eigenschaften, die mich beeindrucken und glücklich machen", schwärmt er und merkt an: "Wir sind einfach ein gutes Team und machen so oft echt coole Sachen zusammen." Ob er damit Gerda meint?

Denn in den vergangenen Wochen waren die beiden oft zusammen unterwegs! So machten sie noch Anfang dieses Monats einen Urlaub in den Niederlanden, denn Gerda und Jannik teilten jeweils Bilder von demselben Ort. Der Fitnessfan postete sogar eine Aufnahme von dem Hund der Beauty mit Herzchenaugen-Emoji.

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, "Make Love, Fake Love"-Teilnehmer

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

Privat Jannik Kontalis und Gerda Lewis sitzen in einem Café

