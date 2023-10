Mats Hummels wieder im DFB-Kader: Die Fans sind begeistert!

Mats Hummels (34) ist zurück! Zuletzt hatte der Kicker unter den Fittichen von Joachim Löw (63) 2021 für Deutschland gespielt. Schließlich trat Hansi Flick (58) in die Fußstapfen des Bundestrainers – der ehemalige Fußballer verzichtete allerdings auf den Innenverteidiger. Nach zahlreichen Niederlagen musste Hansi nun jedoch sein Amt an Julian Nagelsmann weitergeben – und der holte den Borussia-Dortmund-Spieler zurück in die Mannschaft. Die Fans feiern Mats' Rückkehr und die neue Aufstellung!

"Endlich wird nach Leistung nominiert", freuen sich zahlreiche Fans unter dem Instagram-Post des DFB. Insbesondere die Rückkehr von Mats kommt gut an. "Müller und Hummels wichtig und richtig" oder auch "Mats Hummels hochverdient", kommentieren zwei von vielen Nutzern. Doch nicht bloß die Fans des Bergisch Gladbachers kommen auf ihre Kosten. Weitere Anhänger des Fußballs schreiben aufgeregt: "Ich fass es nicht, Kevin Behrens (32)!" und "Ja man, endlich Robert Andrich am Start!"

In einer Pressemitteilung des DFB betonte der neue Bundestrainer bereits, dass er nun möglichst "viele Spieler im Kreis der Nationalmannschaft sehen" wolle. Julian Nagelsmann erklärte: "Es ist unser Ziel, dass wir uns in der kurzen Zeit, die wir haben, maximal schnell aneinander gewöhnen und in den wenigen Trainingseinheiten versuchen, die Inhalte umzusetzen."

Getty Images Mats Hummels im September 2023

Getty Images Kevin Behrens, Fußballspieler

Getty Images Julian Nagelsmann, 2023

