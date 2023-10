Ohne Taylor: Travis Kelce feiert Geburtstag nur mit Kumpels

Ob Taylor Swift (33) das so toll findet? Die Sängerin hatte in den vergangenen Monaten eine regelrechte Achterbahnfahrt in Sachen Liebe erlebt. Nach ihrer Trennung von Joe Alwyn (32) soll sie kurz mit Matty Healy (34) angebandelt haben. Nun wird ihr eine Romanze mit NFL-Spieler Travis Kelce (34) nachgesagt. Und mit dem scheint es richtig gut zu laufen. Allerdings zieht Travis es jetzt vor, seinen Geburtstag lieber ohne Taylor zu verbringen.

Page Six liegt ein Video vor, in dem Travis mit ein paar Kumpels in einem schwarzen SUV unterwegs ist. Die Truppe trifft sich auf dem Parkplatz des Kansas-City-Chiefs-Stadions. Dort sitzen sie wohl etwa eine Stunde zusammen in dem Wagen. Anschließend geht es für den Sportler zurück aufs Trainingsgelände. Allein ist das Geburtstagskind an seinem Ehrentag also nicht. Doch von seiner vermeintlichen Freundin fehlt jede Spur. Ob die beiden sich an Travis' 34. Geburtstag überhaupt sehen, ist unklar.

Die Liebesgerüchte um Travis und Taylor sorgen derzeit für jede Menge Aufregung. Und dieses Interesse machte sich auch schon die NFL zunutze und postete fleißig Taylor-Content im Netz. Doch das schien dem 34-Jährigen langsam zu viel zu werden. In seinem Podcast "New Heights" gab er zu: "Sie übertreiben es ein bisschen. Besonders in meiner Situation."

Getty Images Taylor Swift, Musikerin

Getty Images Travis Kelce im September 2023

Getty Images Travis Kelce im Juli 2023

