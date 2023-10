Ist Travis Kelce der Taylor-Swift-Hype mittlerweile zu viel?

Er sieht das Ganze nun doch etwas anders! Seit Wochen spekulieren Fans, ob Taylor Swift (33) und Travis Kelce (34) ein Paar sind. Die Gerüchteküche brodelte vor allem, nachdem der Superstar die letzten zwei Spiele des Football-Profis besucht hatte. Auch die NFL machte sich Taylors Besuch zunutze und pushte das Ganze ordentlich im Netz. Doch für Travis ist so langsam der Punkt erreicht, an dem ihm die Aufmerksamkeit offenbar zu viel wird!

In seinem Podcast "New Heights" spricht der 34-Jährige mit seinem Bruder Jason (35) offen über das Interesse an Taylor und seiner Person. So finde er es schon lustig, wenn Promis bei den Spielen gezeigt werden – gibt aber auch in Bezug auf die Sängerin zu: "Aber gleichzeitig denke ich... Sie übertreiben es ein bisschen. Besonders in meiner Situation!"

Die NFL änderte nämlich auch kurz nach Taylors erstem Besuch bei einem Spiel der Kansas City Chiefs ihre X-Bio in "NFL (Taylor's Version)". In einem Statement äußerte sich der Verband kürzlich ausführlich dazu. "Wir ändern häufig unsere Biografien und Profilbilder auf der Grundlage dessen, was in und um unsere Spiele sowie kulturell passiert. Die Nachrichten über Taylor Swift und Travis Kelce waren ein popkultureller Moment, den wir in Echtzeit aufgegriffen haben, da es sich um eine Überschneidung von Sport und Unterhaltung handelt", hieß es in einem Statement gegenüber People.

Getty Images Taylor Swift beim Spiel von Travis Kelce

Getty Images Travis Kelce im November 2022

Getty Images Taylor Swift beim Spiel von Travis Kelce

