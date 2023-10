Versehen: Selena Gomez dementiert den Streit mit Dua Lipa

Das war wohl keine Absicht. Selena Gomez (31) gehört wohl eigentlich zu den sympathischsten und beliebtesten Stars in Hollywood. Und auch Dua Lipa (28) hat viele Freunde und treue Fans. Doch zwischen den beiden schien es zuletzt zu kriseln. Nachdem die Only Murders in the Building-Darstellerin der Sängerin im Netz entfolgt war, wurde vermutet, dass es zwischen den beiden gekracht hatte. Doch dem ist offenbar nicht so: Selena erklärt, dass ihr Unfollow ein Versehen war.

Im Gespräch mit Fast Company wird Selena nach ihrem angeblichen Streit mit Dua gefragt – und die 31-Jährige klärt direkt auf. "Es war ein Versehen. Ich habe nur etwas auf Instagram aufgeräumt. Dann rief mich jemand an und sagte: 'Was ist da mit Dua los?'", erklärt sie. Einen Streit zwischen den beiden Musikerinnen scheint es also nicht gegeben zu haben. Wie um den Frieden zu beweisen, teilt Selena dann direkt ein Selfie in einem T-Shirt aus Duas Versace-Kollektion, das diese mit "Engel" kommentiert.

Dua war aber nicht die Einzige, der ein Streit mit Selena nachgesagt wurde. Gerüchten zufolge soll sie auch mit Taylor Swift (33) im Clinch liegen. Doch auf Instagram trotzten die beiden den hartnäckigen Spekulationen schon öfter. Zuletzt teilte Selena ein Bild mit TayTay, auf dem sie knuddeln und in die Kamera strahlen. Die Schnappschüsse beschrieb sie mit: "Das ist meine beste Freundin."

Instagram / selenagomez Collage: Selena Gomez im Juli 2023

Getty Images Dua Lipa, Sängerin

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Taylor Swift, September 2023

