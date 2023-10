Wissen Tristan Thompsons Kids etwa von seinen Fehltritten?

Tristan Thompson (32) hat schon öfter Mist gebaut. Der Basketballstar führte von 2016 bis 2021 eine On-off-Beziehung mit Khloé Kardashian (39). Zusammen bekamen der Sportler und die The Kardashians-Bekanntheit zwei Kinder— Tochter True (5) und Sohnemann Tatum (1). Zudem hat der NBA-Spieler noch zwei weitere Söhne. Einer von ihnen ist das Ergebnis einer Affäre. Denn Tristan ist kein Unschuldslamm und betrog Khloé mehrere Male. Weiß sein Nachwuchs davon?

In der aktuellen Folge von "The Kardashians" zeigt Tristan Reue. Denn vor allem sein ältester Sohn Prince und auch Tochter True würden langsam aber sicher von seiner Untreue wissen. "True versteht Sachen. Prince versteht Dinge", erklärte der Cleveland-Cavaliers-Star. Er hoffe aber, dass sich seine Sprösslinge nicht wegen seiner Fehltritte schämen würden.

Tristan und seine Ex Khloé versuchen weiterhin für ihre gemeinsamen Kinder an einem Strang zu ziehen. Ein Liebes-Comeback zwischen dem Sportler und Unternehmerin ist aber unwahrscheinlich. "Was geschehen ist, ist geschehen, also warum sollte ich noch an etwas festhalten?", stellte die 39-Jährige in "The Kardashians" klar.

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson und seine Tochter True, Juli 2022

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson mit seinem Sohn Prince

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Tristan Thompson im März 2021

