"Are You The One?"-Reaction mit Maurice: Calvins Fans sauer

Die Fans können es kaum glauben. Calvin Kleinen (31) war vor einigen Jahren als Temptation Island-Teilnehmer bekannt geworden. Seitdem tingelt er durch zahlreiche weitere Realityshows – wie beispielsweise Are You The One – Reality Stars in Love. In diesem Jahr reagiert er auf die neue Staffel der Datingshow und holt sich hin und wieder auch Gäste dazu. Nun ist die Wahl auf Maurice Dziwak gefallen – und deshalb sind die Fans ziemlich enttäuscht von Calvin!

Unter einem Ausschnitt der YouTube-Reaction auf dem offiziellen Instagram-Account der Show tummeln sich zahlreiche Kommentare, die diese Enttäuschung zum Ausdruck bringen: "Ich finde es nicht okay, dass ihm eine weitere Plattform gegeben wird" oder "Wieso ist Maurice da? Habt ihr schon gesehen, wie er Frauen behandelt? Wieso gebt ihr solchen Männern eine Plattform und unterstützt solche Mobber?"

Dabei beziehen sich die meisten User wohl auf Maurice' Verhalten im Sommerhaus der Stars. Dort sorgte er nicht nur durch Bodyshaming-Kommentare für Schlagzeilen – auch ein Ausraster kam bei den Zuschauern alles andere als gut an. Gegenüber Promiflash rechtfertigte er sich: "Es war eine Zeit, in der man permanent unter Beobachtung und unter Druck stand, wo es ja bekanntlich darum ging, sich zu retten. Daher sind auch mal schneller Worte gefallen oder die Tonlage ist schärfer geworden."

