Darum beneidet Ruby O. Fee ihren Matthias Schweighöfer!

Darauf ist Ruby O. Fee (27) ganz schön neidisch! Seit knapp fünf Jahren geht die Schauspielerin nun schon gemeinsam mit Matthias Schweighöfer (42) durchs Leben. Doch nicht bloß privat sind die beiden Filmstars ein absolutes Dream-Team. Bei dem internationalen Hit "Army of Thieves" arbeiteten sie erstmals auch zusammen am Set. Auch auf dem roten Teppich legen die zwei immer wieder strahlende Auftritte hin. In dieser Hinsicht möchte sich Ruby aber noch eine Scheibe von Matthias abschneiden!

"Matthias kann spontan ein ganzes Stadion unterhalten. Das finde ich immer wieder krass", plaudert die 27-Jährige gegenüber der deutschen Vogue aus. Sie selbst sei nämlich eher zurückhaltend und introvertiert. Aus diesem Grund habe Ruby auch manchmal mit Vorurteilen zu kämpfen. "Manchmal halten mich die Menschen deshalb leider für arrogant und unfreundlich", beichtet die "Das Geheimnis der Hebamme"-Darstellerin.

Derzeit machen Ruby und Matthias eine Paartherapie. Denn aufgrund des extrovertierten Charakters des "Der Nanny"-Darstellers und der ruhigen Art seiner Freundin habe das am Anfang zu einigen Problemen in ihrer Beziehung geführt. "Ich bin jemand, der beruflich gern führt. Ich mache die 100 Liegestütze, und wenn jemand nur 80 macht, dann muss er oder sie sich zusammenreißen und durchziehen. Und genau so war ich auch am Anfang in unserer Partnerschaft", erklärt Matthias.

Instagram / matthiasschweighoefer Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee im Mai 2023

Getty Images Matthias Schweighöfer bei der Premiere von "The Swimmers"

