Diesen Eindruck hat Yannick von "Temptation Island"-Girls

Yannick Syperek hatte einen guten Start! Der Kellner und Mimi Gwozdz (29) kamen sich bei Bachelor in Paradise 2022 näher und verließen die Show sogar als Paar. Ein Jahr später wollen die beiden nun ihre Treue testen und nehmen an der diesjährigen Staffel von Temptation Island V.I.P. teil. Dort stießen die vergebenen Männer auf ihre Verführerinnen – welchen Eindruck hat Yannick von ihnen?

In seiner Instagram-Story beantwortet der 29-Jährige seinen Fans einige Fragen. So wollte ein User von ihm wissen, wie sein erster Eindruck von den Single-Damen sei. "Ich kann nur sagen: Ich fand den Empfang sehr, sehr schön. Ich fand die Mädels super-respektvoll", geht der ehemalige Die Bachelorette-Teilnehmer darauf ein und führt weiter aus: "Ich hatte so ein bisschen Angst, dass die zu sehr draufgehen, so direkt unangenehm werden und keine Grenzen einhalten. Aber das war überhaupt nicht der Fall, ganz im Gegenteil." Alle Verführerinnen seien sehr sympathisch gewesen.

Doch wie war der Moment, als er Mimi in die Obhut der Single-Männer geben musste? "Der Abschied verlief entspannter als erwartet, da wir uns die Stunden zuvor die Angst genommen hatten", gab Yannick im Promiflash-Interview zu. Sie seien beide zuversichtlich gewesen, sich in zwei Wochen wiedersehen zu können.

Anzeige

RTL Yannick Syperek mit Mimi Gwozdz bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige

RTL / René Lohse Yannick Syperek, "Temptation Island V.I.P."-Kandidat

Anzeige

RTL / René Lohse Yannick Syperek und Mimi Gwozdz, "Temptation Island"-Kandidaten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de