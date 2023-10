Eric Sindermann will jetzt eine natürliche Frau mit Köpfchen

Für Eric Sindermann (35) wäre das die perfekte Beziehung! Der Realitystar ist eigentlich mit der Bachelor in Paradise-Bekanntheit Sanja Alena (31) zusammen. Aber es scheint nicht gut zu laufen. Sie führen eine offene Beziehung, doch seitdem fehlt dem Promi Big Brother-Star auch das Feuer und der Reiz in ihrer Romanze – und anscheinend noch eine andere Frau: Eric will nämlich zwei Beziehungen gleichzeitig führen!

"Also perfekt für mich wäre wirklich eine Frau, die komplett gar nicht in der Öffentlichkeit ist. Die mit mir zusammen ist, die mich bemuttert, aber die im Hintergrund existiert. Nebenbei hätte ich noch eine andere Freundin für die Öffentlichkeit, mit der ich auch ein bisschen was habe, aber mit der ich mehr öffentlich agieren kann", stellt er im Promiflash-Interview sein perfektes Beziehungsmodell vor. Sanja sei eine gute Dame für das Reality-TV-Business.

Die meisten Ladys in der Branche seien mittlerweile "zu gemacht". Eric führt weiter aus: "Sie haben keine Makel, gerade äußerlich. Aber manchmal fehlt mir so ein bisschen auch der Mensch und der Charakter dahinter und genau deswegen stehe ich irgendwie jetzt auf genau was anderes." Sein Geschmack habe sich einfach verändert.

ActionPress Eric Sindermann und Sanja Alena im Juli 2023

Wehnert, Matthias Eric Sindermann beim AEDT-Sommerfest im August 2023

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, Realitystar

