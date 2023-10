Gibt Heidi Klum ihrem Töchterchen Leni viele Model-Tipps?

Steht sie schon komplett auf eigenen Beinen? Heidi Klum (50) ist nicht nur ein erfolgreiches Model und beliebtes TV-Gesicht, sondern auch Mutter von vier Kindern. Vor allem mit ihrer ältesten Tochter Leni (19) verbindet sie eine Leidenschaft ganz besonders – das Modeln. Seitdem die Beauty 16 Jahre alt ist, tritt sie in die Fußstapfen ihrer Mama. Doch offenbar muss Heidi ihrer Leni gar nicht mehr so wirklich unter die Arme greifen...

Seit fast drei Jahren ist die 19-Jährige auf Social Media aktiv und zierte schon etliche Cover von Hochglanz-Magazinen. Gerade zu Beginn hatte sich das Nachwuchs-Model einiges bei der berühmten Mama abgeschaut. Doch dem ist nun nicht mehr so. "Ich muss meiner Tochter keine Tipps geben. Das kann sie alles schon ganz alleine", erklärte Heidi vor wenigen Tagen gegenüber Bild.

Neben dem Modeln hatte im vergangenen Jahr ein anderer neuer Lebensabschnitt im Leben des Klum-Sprosses begonnen: Leni geht seit dem Sommer 2022 aufs College in New York. Doch dafür hatte Mama Heidi einen Tipp für sie parat, wie sie ProSieben verraten hatte: "Immer einen guten ersten Eindruck machen [...]. Ich glaube, das ist eins der wichtigsten Dinge in jedem Beruf, nicht nur als Model. Meine Mama hat mir auch immer wieder gesagt, dass ich an mich selbst glauben soll – ganz egal, was passiert."

Instagram / leniklum Leni Klum im April 2023

Courtesy of Intimissimi/MEGA Heidi und Leni Klum

Instagram / leniklum Leni und Heidi Klum, September 2022

