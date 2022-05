Leni Klum (18) hat es mit gerade einmal 18 Jahren geschafft! Seitdem die älteste Tochter von Heidi Klum (48) vor mehr als einem Jahr den Schritt ins Modelbusiness gewagt hatte, ist sie dort nicht mehr wegzudenken – Leni durfte nicht nur die Berlin Fashion Week 2021 eröffnen, sondern wurde unter anderem auch das neue Gesicht von Dior! Sogar in der Show Germany's next Topmodel nimmt sie neben ihrer Mama als Gastjurorin Platz. Jetzt verriet Leni, was sie für ihre Zukunft geplant hat!

In einem Interview mit ProSieben verriet die Beauty, dass sie sich auf ein neues Kapitel in ihrem Leben freut: "Ich werde im August mit dem College beginnen und könnte aufgeregter nicht sein!" Für den neuen Lebensabschnitt gab es sogar schon Tipps von Mama Heidi! "Immer einen guten ersten Eindruck machen [...]. Ich glaube, das ist eins der wichtigsten Dinge in jedem Beruf, nicht nur als Model. Meine Mama hat mir auch immer wieder gesagt, dass ich an mich selbst glauben soll – ganz egal, was passiert", offenbarte Leni. Dabei soll sie weder negative noch verletzende Kommentare auf sich wirken lassen!

Diese Tipps möchte die baldige College-Studentin nicht nur an die GNTM-Models weitergeben! "Ich denke, diese beiden Tipps sollte jeder im Kopf behalten", ergänzte das junge Model abschließend.

Instagram / leniklum Leni Klum bei der About You Fashion Show in Berlin im September 2021

Getty Images Leni Klum mit ihrer Mutter Heidi im Juli 2021 auf Capri

Getty Images Leni Klum bei der Leni Klum X About You Fashionshow im September 2021 in Berlin

