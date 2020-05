Was für eine bezaubernde Liebeserklärung von T.R. Knight (47) an seinen Ehemann Patrick Leahy! Der US-amerikanische Schauspieler, der vor allem in der Rolle des liebenswerten George O'Malley in der Krankenhausserie Grey's Anatomy berühmt wurde, feiert nun ein ganz besonderes Jubiläum. Vor zehn Jahren nämlich hat er seine bessere Hälfte kennengelernt. Anlässlich dieses besonderen Ereignisses widmet er seinem Partner einen emotionalen Post.

Mit einem gemeinsamen Bild auf Instagram gratulierte T.R. Patrick seinem Mann zu ihrem Jahrestag. Darauf zu sehen sind die beiden Turteltauben, wie sie fröhlich grinsend für ein Selfie posieren. Zu dem Schnappschuss schreibt der 47-Jährige schwärmerisch: "Mein Ziel für die nächsten zehn Jahre? Ich werde weiterhin versuchen, ihn zu verdienen." Außerdem bedankte sich der US-Star bei den drei Personen, die 2010 die erste Begegnung mit "diesem großartigen Menschen" ermöglicht haben.

Seine ehemaliger "Grey's Anatomy"-Kollegin Ellen Pompeo (50) alias Meredith Grey kommentierte den romantischen Beitrag mit den Worten: "Ich liebe euch beide." Hinzu fügte die TV-Schauspielerin noch vier rote Herzen.

Getty Images T.R. Knight bei der "Genius"-Premiere in NYC im April 2017

Instagram / t.r.knight T.R. Knight und sein Ehemann Patrick Leahy im Juni 2018

Getty Images Ellen Pompeo bei einer Pressetour in Beverly Hills im August 2015



