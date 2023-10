Maya Jama und Stormzy machen ihr Comeback Insta-offiziell!

Maya Jama (29) und Stormzy (30) geben ihrer Liebe eine weitere Chance! Die britische Love Island-Moderatorin und der Rapper hatten sich bereits 2014 kennengelernt – ein Jahr später kamen sie zusammen. Doch die Beziehung sollte zunächst nicht für die Ewigkeit sein: 2019 trennte sich das Paar. Seit mehreren Monaten häufen sich die Hinweise, dass zwischen den beiden wieder etwas läuft. Jetzt machen Maya und Stormzy ihr Liebescomeback offiziell!

In ihrer Instagram-Story zeigt Maya, wie Stormzy sie vom Flughafen abgeholt hat, nachdem sie von den "Love Island Games"-Dreharbeiten von Fidschi zurückgekehrt ist. Ihr Liebster hielt ein Schild mit der Aufschrift "Maya-Jama-Nummer-eins-Fan" in die Luft – ebenso wie ein Foto von ihr. Damit machen sie ihre Zuneigung zueinander also endlich Insta-offiziell.

Ende August waren Maya und Stormzy sogar zusammen im Urlaub. Paparazzi lichteten die beiden während ihrer Griechenland-Reise sogar Hand in Hand ab. Zu diesem Zeitpunkt hatten sie aus ihrem Verhältnis zueinander jedoch noch ein großes Geheimnis gemacht.

Instagram / mayajama Stormzy im Oktober 2023

MEGA Maya Jama und Stormzy in Griechenland 2023

Getty Images Maya Jama bei den MTV EMAs 2022

