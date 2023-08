Pärchenurlaub: Sind Stormzy und Maya Jama wieder zusammen?

Sie scheinen wieder zueinandergefunden zu haben! Maya Jama (29) und Stormzy (30) waren drei Jahre lang in einer Beziehung, bis sie 2019 ihr Liebes-Aus offiziell machten. Dies scheint allerdings nicht endgültig zu sein. Denn seit einigen Monaten sieht man die Moderatorin und den Rapper immer wieder zusammen. Nach langem hin und her feiern die beiden wohl nun ihr Liebes-Comeback. Maya und Stormzy machen zusammen Pärchenurlaub.

Nachdem Fans über die sozialen Medien herausgefunden hatten, dass sich die UK-Love Island-Moderatorin und der Musiker am selben Urlaubsort befinden, wurden sie Händchen haltend auf Griechenland gesichtet. Laut Mirror genießen sie ihren Urlaub in einer luxuriösen Villa auf dem Peloponnes im Amanzoe-Komplex. Stormzy soll Maya Anfang des Monats in einem Privatjet für rund 3.100 Euro pro Nacht eingeflogen haben.

Eine Instagram-Story von der Moderatorin soll ein weiteres Indiz dafür sein, dass die beiden wieder zusammen sind. Sie teilte ein Video von sich mit einem Glas Rotwein, während die Sonne unterging. Dabei läuft Kanye Wests (46) Song "Water", der den Text enthält: "Ich verspreche, dass ich nichts verberge". Ein Statement gaben sie allerdings noch nicht ab.

Action Press / Steve Vas/Featureflash/SilverHub Maya Jama und Stormzy im Juni 2017

Getty Images Maya Jama und Stormzy im Oktober 2017 in London

Instagram / mayajama Maya Jama in Griechenland 2023

