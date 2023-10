Steht Priyanka Chopra zwischen Joe Jonas und Sophie Turner?

Seit wenigen Wochen ist bekannt, dass sich Sophie Turner (27) und Joe Jonas (34) scheiden lassen. Nicht nur für die Fans war das ein Riesenschock, sondern wohl auch für die Familien der zwei. Vor allem die Game of Thrones-Darstellerin hatte sich in den vergangenen Jahren mit den Frauen der anderen Jonas-Brüder angefreundet. Und besonders Nick Jonas' (31) Frau Priyanka Chopra (41) scheint jetzt ganz schön zwischen den Stühlen zu stehen...

"Sophie und Joe haben viele ihrer Freunde getrennt, aber einige stecken mitten in diesem Schlamassel", verrät ein Insider gegenüber Life & Style. Vor allem Pri habe es schwer, mit der Trennung und dem Sorgerechtsstreit klarzukommen. "Sie und Sophie standen sich sehr nahe. [...] Priyanka liebt Sophie und ihre Nichten und möchte nichts tun, was deren Anwesenheit in ihrem Leben gefährden könnte", erklärt die Quelle weiter.

Auf wen sich Sophie während der Scheidung aber auf jeden Fall verlassen kann, ist Joes Ex Taylor Swift (33). Die Sängerin bot der 27-Jährigen sogar an, übergangsweise mit den zwei Kindern in ihrem Apartment in New York zu wohnen. In der vergangenen Woche wurde die Schauspielerin dabei erwischt, wie sie mit Sack und Pack die Wohnung bezog.

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas im Mai 2023

ActionPress Joe Jonas und Sophie Turner im April 2023

Getty Images Taylor Swift im September 2023

