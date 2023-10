"Furchtlos": Sophie Turner meldet sich endlich wieder online

Sophie Turner (27) ist wieder im Netz. Die Schauspielerin scheint aktuell eine harte Zeit durchzumachen. Nachdem sie und Joe Jonas (34) ihre Trennung bekannt gegeben hatten, artete die Scheidung in den vergangenen Wochen in den Beginn eines Rosenkrieges aus. Vor allem der Vorwurf ihres Ex, sie kümmere sich nur gelegentlich um die gemeinsamen Kinder und feiere lieber, traf sie wohl. Nun meldet sich Sophie im Netz zurück – und das mit einer Botschaft.

In ihrer Instagram-Story teilt die 27-Jährige ein Bild ihres Handgelenks. Neben dem Ärmel ihres Pullovers ist ein dünnes Perlenarmband zu sehen, auf dem das Wort "Fearless", zu Deutsch furchtlos, zu lesen ist. Ein Statement gibt die Game of Thrones-Darstellerin dazu nicht ab – aber das kleine Wort auf dem Armband scheint Statement genug zu sein. Sie will so wohl subtil signalisieren, dass sie furchtlos in die Zukunft und auf das, was kommt, schaue.

Nachdem die viertägige Mediation, in der die Scheidung mit Joe in Einzelheiten geregelt werden sollte, beendet ist, macht es auch den Eindruck, dass Sophie wieder lachen kann. Denn Paparazzi-Bilder zeigten sie am Samstag vor dem Apartment ihrer guten Freundin Taylor Swift (33) in New York. Bevor die Beauty das Gebäude betrat, schenkte sie den Fotografen noch ein breites Lächeln.

Anzeige

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im März 2023

Anzeige

Instagram / sophiet Sophie Turners Handgelenk mit ihrem "Fearless"-Armband

Anzeige

Instagram / sophiet Sophie Turner im Juli 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de