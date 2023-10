Sorgerechtsstreit bald durch? Sophie Turner zeigt sich happy

Sophie Turner (27) verspürt in schwierigen Zeiten gute Laune. Erst vor wenigen Wochen gaben die Game of Thrones-Bekanntheit und ihr Mann Joe Jonas (34) ihre Trennung bekannt. Aktuell befinden sich die Schauspielerin und der Jonas Brothers-Frontmann in einem Scheidungsstreit um ihre beiden kleinen Töchter – eine Mediation soll diesbezüglich alle offenen Fragen klären. Von dem Rosenkrieg lässt sich Sophie aber nicht die gute Laune vermiesen.

Sophie lächelt! Aktuelle Aufnahmen, die Page Six vorliegen, zeigen die 27-Jährige vor Taylor Swifts (33) Apartment, in dem sie aktuell lebt. Bevor die zweifache Mutter die Tür hinter sich zu macht, dreht sie sich noch einmal um und schenkt den Paparazzi ihr schönstes Lächeln. Sind sie und Joe etwa kurz davor, sich im Sorgerechtsstreit um ihre Töchter Willa und Delphine zu einigen?

In der vergangenen Woche begann eine viertägige Mediation, um Joe und Sophies Scheidungsvereinbarung auszuhandeln. Der Sänger soll sich mit seiner Noch-Ehefrau in den Verhandlungen aber nicht zoffen wollen. "Joe ist fest entschlossen, es mit Sophie in der Mediation zu schaffen und will sich nicht streiten – solange sie eine faire Einigung über die Kinder erzielen können", berichtete ein Insider dazu.

ActionPress Sophie Turner im Oktober 2023

MEGA Sophie Turner und Joe Jonas mit ihren Kids

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im Oktober 2022

