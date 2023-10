Kann Coupleontour-Ina ihren Arm irgendwann wieder bewegen?

Ina will endlich wieder fit sein. Im Sommer des vergangenen Jahres hatte die Social-Media-Bekanntheit vom YouTube-Duo Coupleontour einen schweren Schlaganfall erlitten. Seither versucht sie nach und nach wieder zurück in das Leben zu finden. Mit den Folgen hat sie noch heute zu kämpfen. Ina hat unter anderem Probleme, ihren linken Arm zu bewegen – wird das irgendwann wieder möglich sein?

In ihrer Instagram-Story gibt Ina ihren Fans Einblick in die Roboter-Therapie. In einem Video ist zu sehen, wie ihr linker Arm an einem Gerät befestigt ist. Dieses soll ihr dabei helfen, wieder mehr Kontrolle über ihren Arm zu bekommen. Das Ganze ist offenbar ziemlich kräftezehrend. "So drei Stunden Therapie am Stück sind schon nicht ohne", gesteht die Blondine. Auf die Frage eines Fans, ob sie ihren Arm je wieder bewegen könne, antwortete sie: "Das wissen wir leider nicht."

Darüber hinaus arbeitet Ina momentan an ihrem Gang. "Ich will eines Tages wieder komplett frei ohne Stock und mit kompletter Sicherheit laufen können. Das ist noch viel Arbeit, aber ich gebe nicht auf, denn ich liebe Laufen und lange Spaziergänge", betont die 27-Jährige.

Anzeige

Instagram / inaontour Ina Borck, Influencerin

Anzeige

Instagram / nessiontour Coupleontour-Nessi und Ina, Influencerinnen

Anzeige

Instagram / inaontour Ina von Coupleontour im August 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de