Neuer Meilenstein: Lionel Messi bekommt eine eigene Serie

Ihm wird eine große Ehre zuteil. Lionel Messi (36) gehört zu den besten Fußballspielern aller Zeiten. Nach der vergangenen Saison stand für den Stürmer ein aufsehenerregender Wechsel an. Der argentinische Weltmeister unterschrieb einen Vertrag bei Inter Miami. Bei dem amerikanischen Klub ist unter anderem David Beckham (48) Miteigentümer. Das Prozedere zog sich über viele Wochen und immer wieder gab es neue Gerüchte. Und genau das wird nun Bestandteil einer neuen Serie.

Leos Transfer an die Goldküste sorgte für einen enormen Fußball-Boom in den Vereinigten Staaten – und er verzauberte damit nicht nur Massen an Fans. Für seinen neuen Klub erzielte der Fußballer bereits elf Tore sowie fünf Vorlagen. Apple TV wird den Wechsel des 36-Jährigen jetzt in einer sechsteiligen Serie festhalten. Das berichtet One Football. Die Folgen über die Ankunft von Lionel in Miami werden am kommenden Mittwoch, den 11. Oktober veröffentlicht.

Für Lionels ehemaligen Klub, den FC Barcelona, war diese Entscheidung wohl nur schwer zu verkraften. Sie respektieren "seine Entscheidung, sich in einer Liga mit geringeren Anforderungen zu messen, weit weg vom Rampenlicht und dem Druck, dem er in den letzten Jahren ausgesetzt war", hieß es damals in einem Statement des Vereins.

Anzeige

Getty Images Lionel Messi, Spieler für Paris Saint-Germain

Anzeige

Getty Images Lionel Messi, Fußballstar

Anzeige

Getty Images Lionel Messi, Fußballprofi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de