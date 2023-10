Teasert "Are You The One?"-Alicia eine Romanze mit Paco an?

Spielt Alicia Costa Pinhero damit auf etwas an? Bei Are You the One? – Reality Stars in Love haben die Tänzerin und Paco Herb einen guten Draht zueinander. Doch für den einstigen Kampf der Realitystars-Teilnehmer ist es eine Red Flag, dass die Sängerin die Ex von seinem guten Kumpel Yasin Mohamed (32) ist. Deshalb schloss er bisher jegliches romantisches Interesse an der Beauty aus, auch wenn sie rein platonisch ein Perfect Match sein könnten. Doch im Promiflash-Interview mit Alicia klingt das nun anders...

Gegenüber Promiflash verrät die ehemalige Temptation Island-Teilnehmerin, was sie von der Aussage des Hotties hält, dass ihm das Thema Ex-Freund ein Dorn im Auge sei. "In gewisser Weise verstehe ich seine Aussage", gibt die Münchnerin zu – stellt jedoch klar, dass sie mit der Intention in die Show gegangen sei, viel lieber alles auf sich zukommen zu lassen und sich auf nichts zu versteifen. "Für mich ist mein Ex kein Richtungsgeber, um Dinge zu tun oder zu lassen. Und wie konsequent Paco dann zur Freundschaft stand... Das werden wir noch sehen", teasert die Tänzerin an. Wird also noch etwas zwischen ihr und dem Tattooliebhaber laufen?

Wie es scheint, hält sich Paco allerdings jede Frau auf emotionaler Ebene in der Show vom Hals. So ist ihm beispielsweise Paulina Pilch anfangs verfallen – trotz der ganzen Knutscherei und dem intimeren Austausch von Zärtlichkeiten endete ihre Liebelei in einem Drama. Auch Sandra Sicora (31) korbte er mehrfach in der Sendung.

Instagram / paco_hrb Paco Herb im August 2022

Instagram / alicia.isa.belle Alicia Costa Pinhero im Oktober 2023

Instagram / paulinapilch Paulina Pilch im Juli 2022

