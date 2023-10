Das stört "Hochzeit auf den ersten Blick"-Yasemin an Jochen

Begeisterung sieht anders aus. Aktuell läuft die zehnte Hochzeit auf den ersten Blick-Staffel. Auch in diesem Jahr legen wieder zwölf Singles ihr Glück in die Hände der Experten und hoffen auf ihr perfektes Match. In der zweiten Folge war es für Jochen und Yasemin so weit: Sie gaben sich das Jawort – ohne sich vorher gekannt zu haben. Doch Yasemin scheint von Jochen nicht gerade geflasht zu sein...

In der dritten Folge von "Hochzeit auf den ersten Blick" begibt sich das frischgebackene Ehepaar auf den Weg in die Flitterwochen. Dabei setzt besonders bei Jochen die Müdigkeit zu – und das stört Yasemin offenbar. "Er hat die ganze Fahrt geschlafen. Es hat mir jetzt nicht so viel ausgemacht, dass er sich da hingelegt hat", verrät sie im Einzelinterview. Dennoch falle es ihr schwer, weil er für sie trotzdem ein fremder Mensch sei. "Ich denke, ich ziehe ihn mehr an als er mich", macht die 31-Jährige deutlich.

Die drückende Stimmung macht sich auch beim Frühstück in der balinesischen Honey-Moon-Suite bemerkbar: Es herrscht zunächst Schweigen zwischen den beiden. "Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man direkt nach zwei Tagen so Gefühle für jemanden hat", erklärt die Sachbearbeiterin. Der Polizeikommissar sieht das Ganze etwas anders: "Ich bin eher so in der wartenden Haltung. Ich bin da grundsätzlich offener und wäre bereit, weiter in der Ehe zu sein."

