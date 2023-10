Datum steht fest: Dann erscheint letzte "The Crown"-Staffel

The Crown kehrt ein letztes Mal zurück! 2016 erschien die erste Staffel der Netflix-Produktion – und feierte schnell weltweite Erfolge: Millionen von Menschen begeistert seither die Geschichte um Queen Elizabeth II. (✝96) und das britische Königshaus. Doch bald ist damit endgültig Schluss: Nach fünf erfolgreichen Staffeln findet die Schlagzeilen umwobene Serie mit der sechsten ein Ende. Nun ist das Erscheinungsdatum bekannt!

Wie die Streaming-Plattform jetzt bestätigt, wird die sechste und letzte Staffel in zwei Teilen erscheinen: Der erste Part des Erfolgsdramas wird ab dem 16. November auf Netflix abrufbar sein, der zweite Teil wird rund einen Monat später, am 14. Dezember folgen. Auch ist bekannt, dass sich die sechste Staffel rund um die royalen Ereignisse zwischen 1997 und 2005 drehen wird: So wird unter anderem der tödliche Unfall von Prinzessin Diana (gespielt von Elizabeth Debicki, 33) und ihrem Partner Dodi Al-Fayed (gespiellt von Khalid Abdalla) oder die Anfänge der Beziehung von Prinzessin Kate (gespielt von Meg Bellamy) und Prinz William (gespielt von Ed McVey) beleuchtet.

Als Ende planen die Serienmacher die Hochzeit von König Charles III. (74) und Königin Camilla (76) – angeblich um die Wogen zwischen Netflix, seinen Zuschauern und vor allem dem britischen Königshaus zu glätten. "Charles und Camillas Hochzeit wird als wahre Zelebrierung und glücklicher Moment in der Geschichte der Monarchie dargestellt! Es passt auch zeitlich gut zu seinem Krönungsjahr", erklärte bereits ein Insider gegenüber Daily Mail.

Getty Images Die "The Crown"-Stars bei der Premiere der fünften Staffel im November 2022

Netflix Dominic West und Elizabeth Debicki in "The Crown"

Getty Images Prinz Charles und Herzogin Camilla bei ihrer Hochzeit 2005

