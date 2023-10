David Beckham stellt Frau Victoria öffentlich an den Pranger

Das hat gesessen. Seit über 20 Jahren gehen Victoria (49) und David Beckham (48) gemeinsam durchs Leben. Doch auch das nach außen perfekt wirkende Power-Couple scheint schon so einige Höhen und Tiefen durchgemacht zu haben. Das verraten sie in ihrer neuen Doku. Und auch heute noch bleiben sie wohl von kleinen Streitereien oder Unstimmigkeiten nicht verschont. Vor laufenden Kameras kommt es zum Schlagabtausch zwischen David und Victoria.

In der Netflix-Dokumentation "Beckham" kommt neben dem Ex-Kicker auch seine Frau zu Wort. Dabei plauderte sie ein Detail aus ihrer Kindheit aus: "Ich glaube, wir kommen beide aus Familien, die sehr hart arbeiten. [...] Wir kommen aus der Arbeiterklasse." Doch das entspreche nicht ganz der Wahrheit. Das zumindest stellt ihr Göttergatte kurz darauf klar und enttarnt damit ihre kleine Lüge. "Sei ehrlich. [...] Mit welchem Auto hat dich dein Vater zur Schule gefahren?", fragt er das Ex-Spice Girl schmunzelnd, die daraufhin auch zugibt: "Okay, in den 80er-Jahren hatte mein Vater einen Rolls-Royce."

Ob die 49-Jährige ihrem Ehemann den kleinen Seitenhieb übel genommen hat, ist ungewiss. Jedoch hatte sie erst kürzlich selbst eine Spitze an diesen ausgeteilt. Im Interview mit Condé Nast Traveller hatte Victoria über ihr aktuelles Projekt gesprochen – ihr eigenes Parfüm. "[Das Parfüm] ist mein fünftes Kind. Obwohl, eigentlich ist David mein fünftes Kind", hatte sie gescherzt.

