Ist Travis der Eine? Alle Infos zu Taylor Swifts neuer Liebe

Die Hinweise verdichten sich! Das Liebesleben von Taylor Swift (33) steht seit einigen Wochen in den Schlagzeilen. Der Grund: Die Sängerin soll einen neuen Mann an ihrer Seite haben! Bei ihrem neuen Freund soll es sich um Travis Kelce (34) handeln, der in den USA ein erfolgreicher Footballspieler ist. Sowohl der Sportler als auch die Musikerin schweigen zu den Gerüchten. In diesem Video gibt Promiflash euch einen kleinen Überblick über die Romanze der beiden.

